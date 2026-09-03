ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στη Μινεσότα

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης αυτής των βόρειων ΗΠΑ.

Όταν έλαβε κλήση για εκπυρσοκροτήσεις στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε ακίνητο στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη αποβιώσει, πρόσθεσε.

«Το πρόσωπο που υποπτευόμαστε ότι ήταν ο δράσης είναι νεκρός και, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το κίνητρο.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.

«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.