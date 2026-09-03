Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών, που είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-tempi.it.minedu.gov.gr , χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.