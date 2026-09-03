HBΟ: Το νέο τρέιλερ της σειράς «Harry Potter»

Το νέο επίσημο διαφημιστικό βίντεο για την τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας μια ανανεωμένη προσέγγιση στον μαγικό κόσμο που ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στη μικρή οθόνη.

Τον εμβληματικό ρόλο του Χάρι Πότερ —που καθιερώθηκε στον κινηματογράφο από τον Ντάνιελ Ράντκλιφ— αναλαμβάνει τώρα ο πρωτοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin)

Στο πλευρό του, οι νεαροί Αλάστερ Στάουτ (Alastair Stout) και Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) θα ενσαρκώσουν τους αχώριστους φίλους του, Ρον Ουέσλι και Ερμιόνη Γκρέιντζερ, καθώς ξεκινούν τη φοίτησή τους στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς.