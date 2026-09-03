Έφυγε από την ζωή η τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
Σε ηλικία 70 ετών
Η διάσημη αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε κερδίσει στο παρελθόν δύο βραβεία Grammy, απεβίωσε χθες, σε ηλικία 70 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι (νότιες ΗΠΑ).
Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της, ο Ρόμπερτ Τορέ:
«Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της».
Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.
Ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.
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