Νεπάλ: Χιλιάδες σπίτια πρέπει να χτιστούν εκ νέου μετά την καταστροφική κατολίσθηση

Σοβαρές είναι οι υλικές ζημιές στο Νεπάλ μετά την πρόσφατη φονική πλημμύρα και κατολίσθηση που προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, περίπου 7.500 σπίτια έχουν ισοπεδωθεί εντελώς από τα ορμητικά νερά και τη λάσπη, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατοικιών που χρήζουν ανακατασκευής αγγίζει τις 20.000, καθώς όσα κτίρια διασώθηκαν κρίθηκαν ακατοίκητα.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων εργατών σε υδροηλεκτρικές σήραγγες, με χιλιάδες πολίτες να παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.200 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Στο Θιβέτ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 21 νεκροί και 541 αγνοούμενοι.

«Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κίνδυνους», εξήγησε ο Ουπρέτι.

Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του επικεντρώνεται στις προσπάθειες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης.

«Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δεν έχουν ταυτότητες ή διαβατήρια», σχολίασε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC).

‘Οι διεθνείς επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις σήραγγες των υδροηλεκτρικών σταθμών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με ανώνυμες δηλώσεις στρατιωτικού αξιωματούχου, εξειδικευμένες ομάδες από την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα ερευνούν εξονυχιστικά τις υπόγειες διόδους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί μόνο όταν εξαντληθεί κάθε ελπίδα για επιζώντες.

Όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, ειδικά κλιμάκια διασωστών με drones και εκπαιδευμένα σκυλιά επιχειρούν στον σταθμό Upper Trishuli-1, αναζητώντας εννέα αγνοούμενους Νοτιοκορεάτες εργάτες.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ομαλοποίηση της καθημερινότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην επαναλειτουργία της εκπαίδευσης μέσω αυτοσχέδιων σχολείων.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς η Unicef προειδοποιεί με ανακοίνωσή της ότι τουλάχιστον 22.000 παιδιά στερούνται καθαρό, πόσιμο νερό και βασικές υποδομές υγιεινής μία εβδομάδα μετά τη φονική καταστροφή.