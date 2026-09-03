Ινδονησία: Σχεδόν 800 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν περίπου 800 Ινδονήσιοι οι οποίοι νόσησαν από δηλητηρίαση. Όπως δήλωσε μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμόδιας για την υγεία, τα κρούσματα συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης. Το ανησυχητικό είναι ότι στα κρούσματα περιλαμβάνονται και 500 μαθητές από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας .

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο εγκαινίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον περασμένο χρόνο. Σκοπός του σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ήταν η εξάλειψη του υποσιτισμού, μέσω της παροχής δωρεάν γευμάτων σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά. Ωστόσο, το πρόγραμμα βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία, ένα υπέρογκο κόστος και εκατοντάδες κρούσματα δηλητηρίασης.

Όπως έκανε γνωστό χθες, ο Τσαρλς Ονόρις, βουλευτής και μέλος του μοναδικού κόμματος εκτός της Κυβερνητικής συμμαχίας, εκτός από τους 512 μαθητές που ασθένησαν στην περιοχή Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας, 49 άλλοι δηλητηριάστηκαν στην πόλη Νγκαντζούκ της Ανατολικής Ιάβας και 237 στην περιοχή Άγκαν της Δυτικής Σουμάτρας.

Ο βουλευτής επικαλέστηκε στοιχεία από την τοπική υπηρεσία υγείας για να στηρίξει τον ισχυρισμό του και ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά « για αποτυχία του συστήματος».

Κατήγγειλε επίσης ότι η η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα των 12,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως.

Και δεν είναι τα μοναδικά κρούσματα .Έχει καταγραφεί ότι δηλητηριάστηκαν 37.600 άτομα από τις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Network for Education Watch, μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και η καθυστερημένη παράδοση μαγειρεμένων γευμάτων ευθύνονται συχνά για την περίπτωση της τροφικής δηλητηρίασης.