Τραμπ: Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται

Σε μια άκρως αιχμηρή τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Αριζόνα, δηλώνοντας ότι όσοι διαρρέουν διαβαθμισμένες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού θα έπρεπε να εκτελούνται.

Η οργή για το Ιράν και οι «προδότες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το άτομο που αποκάλυψε σε μέσα ενημέρωσης το ακριβές χρονοδιάγραμμα των στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον πυρηνικών υποδομών του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

«Κατά τη γνώμη μου, οι υπεύθυνοι για τις διαρροές θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, ξέρετε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο ίδιος υπεραμύνθηκε για ακόμα μια φορά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και του εν εξελίξει πολέμου κατά της Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αμυντική ενέργεια με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως όσοι αποκαλύπτουν επιχειρησιακά μυστικά που αφορούν την αποτροπή ενός πυρηνικού ολέθρου είναι «τα μεγαλύτερα αποβράσματα».

Στο επίκεντρο η θανατική ποινή και οι εκτελέσεις

Οι δηλώσεις αυτές συμπίπτουν με μια περίοδο έντονων συζητήσεων στις ΗΠΑ γύρω από τη θανατική ποινή, με αφορμή σημαντικές υποθέσεις:

– Η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στην πολιτεία του Τενεσί.

– Η προγραμματισμένη εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν: Ο πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, ο οποίος είχε καταδικαστεί από στρατοδικείο για τη φονική επίθεση του 2009 στη βάση Φορτ Χουντ του Τέξας (με 13 νεκρούς και 32 τραυματίες), πρόκειται να εκτελεστεί διά τυφεκισμού τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

– Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να μεταδοθεί η εκτέλεση του Χασάν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων. Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η πρώτη εκτέλεση που πραγματοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά από 65 χρόνια (από το 1961).