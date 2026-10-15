Ρουμανία: Πυρκαγιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Οκτώ μέλη πληρώματος πλοίου υπό σημαία Σαν Μαρίνο, αγνοούνται από φωτιά που ξέσπασε, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι ρουμανικές Αρχές.

Η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, ανέφερε, ότι «Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή».

Εν τω μεταξύ, δεν διευκρίνισε, αν το συγκεκριμένο πλοίο, είχε γίνει στόχος drone, εξαιτίας του ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αυξηθεί αυτού του είδους οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.