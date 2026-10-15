Αλβανία: Δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, με τα κυβερνητικά στελέχη να απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία. Οι κεντρικοί δρόμοι των Τιράνων έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, καθώς συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ένα αστυνομικό τμήμα —όπου μάλιστα πυρπολήθηκε περιπολικό— ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε δεκάδες συλλήψεις.

Μέχρι στιγμής, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, τηρεί σιγή ιχθύος και δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη τοποθέτηση. Όμως ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, Προειδοποίησε για τους κινδύνους της εκτροπής, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Αλβανία έχει πληρώσει πολύ ακριβά το χάος και την αστάθεια στο παρελθόν.

Από την πλεύρά του Έρβιν Ντέμο (Υπουργός Εσωτερικών) άφησε σαφείς αιχμές για υποκίνηση των επεισοδίων από ξένα κέντρα. Όπως ανέφερε, το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο, με τους φοιτητές να εργαλειοποιούνται στην παρούσα φάση ως όχημα για την πρόκληση ταραχών.

Κίνδυνος για το ευρωπαϊκό μέλλον και την οικονομία

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Φέρουν Χότζα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο επικεφαλής της αλβανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι εικόνες βίας πλήττουν σοβαρά τη διεθνή εικόνα της χώρας και ναρκοθετούν την ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αλβανία είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των εταίρων της κάνοντας σταθερά βήματα προς την ΕΕ. Ωστόσο, η τρέχουσα αναταραχή υπονομεύει τη θέση της χώρας ως ασφαλούς προορισμού για ξένους επενδυτές και τουρίστες, σκιάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί