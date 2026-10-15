Μαραντόνα: «Τον σκότωσαν» – Έως 15 χρόνια φυλάκιση ζητά η οικογένειά του

Βαρύτατες ποινές για την ιατρική ομάδα που φρόντιζε τον Ντιέγκο Μαραντόνα ζητούν οι κόρες του, Ντάλμα και Τζιανίνα.

Ο δικηγόρος τους, Φερνάντο Μπουρλάντο, ζήτησε ποινές έως και 15 χρόνια κάθειρξης για έξι από τους επτά κατηγορουμένους, κάνοντας λόγο για «δολοφονία».

«Σκότωσαν έναν ήρωα», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τους επαγγελματίες υγείας για βαριά αδιαφορία απέναντι στην κατάσταση του Αργεντινού σταρ.

Διαφωνίες ακόμη και μέσα στην οικογένεια AP Photo/Rodrigo Abd

Η οικογένεια του Μαραντόνα δεν έχει ενιαία στάση ως προς τις ποινές. Ο δικηγόρος των τριών αδελφών του, Ρίτα, Κλαούντια και Άννα, ζήτησε έως 10 χρόνια φυλάκισης για πέντε κατηγορουμένους.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του μικρότερου γιου του, Ντιέγκο Φερνάντο, είχε ζητήσει ποινή 16 ετών για τον προσωπικό γιατρό του ποδοσφαιριστή, Λεοπόλδο Λούκε, και την ιατρική συντονίστρια Νάνσι Φορλίνι.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες νοσηλείας

AP Photo/Rodrigo Abd

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Βρισκόταν σε κατοικία στο Τίγκρε, κοντά στο Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά από επέμβαση για θρόμβο στον εγκέφαλο.

Επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται από τον Απρίλιο, με την κατηγορία ότι παρείχαν ανεπαρκή φροντίδα τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει την καταδίκη έξι κατηγορουμένων, με ποινές από τέσσερα έως 12 χρόνια.

Οι τελικές αγορεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί αργότερα.