Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα

Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, δυο άνθρωποι έχασαν το πρωί της πέμπτης τη ζωή τους, από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ .

Η Ρωσία έπληξε επίσης το λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία που έπλεαν προς την Οδησσό, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.