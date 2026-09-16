Φον ντερ Λάιεν για μεταναστευτικό: «Τα σύνορα της Θέουτα (και της Κρήτης) είναι σύνορα της Ευρώπης»

Η ταύτιση των συνόρων μας με τα ευρωπαϊκά αποτελεί πάντα ένα αδιαπραγμάτευτο όπλο, τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και σε θέματα ασφάλειας, με κυρίαρχο το μεταναστευτικό.

Με την αναφορά της στην Κρήτη και (κυρίως) στη Θέουτα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εγγυήθηκε για άλλη μια φορά αυτή την ταύτιση, γεγονός που αξιολογείται θετικά. Φτάνει όμως αυτό και η αλληλεγγύη που υπόσχεται στα κράτη πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα; «Όχι», απαντούν οι επικριτές της πολιτικής των Βρυξελλών στο θέμα της ανακοπής των μεταναστευτικών ροών.

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στο (βελτιωμένο) Σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, έκανε λόγο για πολύ αυστηρότερες ποινές στους διακινητές. Δεν φαίνεται όμως να μπαίνει στον πυρήνα του προβλήματος, λένε όσοι στέκονται απέναντι από την Κομισιόν στο μεταναστευτικό: Μοιάζει – υποστηρίζουν- να αποφεύγει την μετωπική σύγκρουση με τις χώρες που «κάνουν πως δεν βλέπουν», όταν μετανάστες χαλαρά περνούν τα σύνορα τους προς μια ευρωπαϊκή χώρα. Το να κυνηγάς τους διακινητές κι όχι όσους εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό, «είναι σαν να φταίει ο γάιδαρος και να βαράς το σαμάρι» επισημαίνουν.

Δείτε με ελληνική μετάφραση την αναφορά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κρήτη και την Θέουτα.