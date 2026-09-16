«Λογική και ευαισθησία»…. στο Λονδίνο

Με τους σταρ να περπατούν αντί στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί, σε ένα εντυπωσιακό, καταπράσινο χαλί γεμάτο λουλούδια, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η παγκόσμια πρεμιέρα, της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Τζορτζ ΜακΚέι, Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Εσμέ Κριντ-Μάιλς, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν στο ιδιαίτερο ολάνθιστο σκηνικό.

Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς υποδύεται την Έλινορ Ντάσγουντ, ενώ η Εσμέ Κριντ-Μάιλς ενσαρκώνει τη μικρότερη αδελφή της, Μαριάν. Ο Τζορτζ ΜακΚέι υποδύεται τον Έντουαρντ Φέραρς, τον άνδρα με τον οποίο η Έλινορ αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας υπογράφει η Τζόρτζια Όκλι, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη, οι Φρανκ Ντίλαν, Χέρμπερτ Νόρντρουμ και Φιόνα Σο.

Το «Λογική και Ευαισθησία» ήταν το πρώτο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν. Εκδόθηκε, το 1811 και αποτελεί κλασικό έργο της αγγλικής λογοτεχνίας, συνδυάζοντας ρομαντισμό, χιούμορ και κοινωνικό σχολιασμό γύρω από την κοινωνική τάξη, τον γάμο και τη θέση των γυναικών.

Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η ιστορία επικεντρώνεται στην οικογένεια Ντάσγουντ, η οποία μετά τον θάνατο του πατέρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες και αναγκάζεται να εγκαταλείψει το οικογενειακό της σπίτι. Οι δύο αδελφές αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τον έρωτα και τις κοινωνικές πιέσεις της εποχής.

Η Έλινορ προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της με αυτοσυγκράτηση, ενώ παράλληλα καλείται να προστατεύσει την οικογένειά της από τις οικονομικές δυσκολίες και τις κοινωνικές πιέσεις. Η Μαριάν, αντίθετα, αφήνεται περισσότερο στα συναισθήματά της και βιώνει τον έρωτα με ένταση, γεγονός που την οδηγεί σε μια επώδυνη απογοήτευση.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η κινηματογραφική κυκλοφορία της στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.