Τραμπ: “Ντροπιαστικές” οι προεδρικές εκλογές στην Βραζιλία
“Ντροπιαστηκές” χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις εκλογές στην Βραζιλία. Στις εκλογές επικράτησε ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.
Συγκεκριμένα δήλωσε:
«Αυτές οι εκλογές αποτελούν ντροπή για τον βραζιλιάνικο λαό», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, κάνοντας επίσης λόγο για μια «ντροπιαστική κατάσταση».
Επίσης, ο ηττημένος υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφθασε στις ΗΠΑ χθες αφού έφυγε από τη Βραζιλία, αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ειδικότερα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, κατήγγειλε «εκλογική νοθεία» και ανέφερε πως θέλει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το αμερικανικό έδαφος.
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