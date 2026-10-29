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Τραμπ: “Ντροπιαστικές” οι προεδρικές εκλογές στην Βραζιλία

Δήλωσε σε δημοσιογράφους
ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 18:09
Τραμπ: “Ντροπιαστικές” οι προεδρικές εκλογές στην Βραζιλία
Φωτογραφία- AP Photo/Duane Burleson

“Ντροπιαστηκές” χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις εκλογές στην Βραζιλία. Στις εκλογές επικράτησε ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

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Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Αυτές οι εκλογές αποτελούν ντροπή για τον βραζιλιάνικο λαό», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, κάνοντας επίσης λόγο για μια «ντροπιαστική κατάσταση».

Επίσης, ο ηττημένος υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφθασε στις ΗΠΑ χθες αφού έφυγε από τη Βραζιλία, αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.

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Ειδικότερα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, κατήγγειλε «εκλογική νοθεία» και ανέφερε πως θέλει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το αμερικανικό έδαφος.

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