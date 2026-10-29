Μακελειό στο Ντνίπρο: 14 νεκροί από ρωσικό drone σε σταθμό τρένων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, στην Ουκρανία. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που αμαξοστοιχία ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia, το drone έπληξε πολυσύχναστη αποβάθρα. Εικόνες που δημοσιοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση, με διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία.

Ο απολογισμός από τις επιθέσεις σε άλλες περιοχές της χώρας είναι επίσης βαρύς. Δύο έφηβοι σκοτώθηκαν στο Τσερνίχιβ, όπου 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα σε κεντρικό δρόμο. Στο Κρεμεντσούκ, επίθεση σε πολυκατοικία άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες.

Ζελένσκι: «Αποτρόπαια» χτυπήματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος καταδίκασε την επίθεση στο Ντνίπρο και κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Επέκρινε, μάλιστα, τις πρόσφατες αποφάσεις για χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στοχοποιεί αμάχους σε τρένα, σταθμούς και κατοικίες. Η Ρωσία, όπως και η Ουκρανία, αρνείται ότι πλήττει σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό.

Εκεχειρία έξι ημερών στη Χερσώνα

Την ίδια ώρα, περιορισμένη ανθρωπιστική εκεχειρία διάρκειας έξι ημερών βρίσκεται σε ισχύ στην περιοχή της Χερσώνας, έπειτα από αμερικανική διαμεσολάβηση. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.