Κατάρ: «Όχι» στις κατηγορίες για παρέμβαση στις εκλογές του Ισραήλ

Τις κατηγορίες περί ανάμειξης στις ισραηλινές εκλογές απορρίπτει η Ντόχα, διαψεύδοντας ότι χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζίντ αλ Ανσάρι, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, οι ισχυρισμοί προωθούνται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτούς.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δράση της χώρας του στη διπλωματία. Η Ντόχα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το ανθρωπιστικό της έργο.

Η αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη σημείο έντασης στις σχέσεις Κατάρ – Ισραήλ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις των δύο πλευρών.