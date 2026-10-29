Μελόνι για Τραμπ: «Δεν μετανιώνω, υπερασπιζόμουν την Ιταλία»

Τη στενή σχέση που διατήρησε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του υπερασπίστηκε η Τζόρτζια Μελόνι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λόγο να μετανιώνει για τη στάση της.

«Υπερασπιζόμουν τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο της Rai, Μπρούνο Βέσπα, με αφορμή το νέο βιβλίο του.

Όπως υποστήριξε, η προσέγγισή της συνέβαλε στη διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, ακόμη και σε περιόδους έντονων διαφωνιών. Παράλληλα, εκτίμησε ότι βοήθησε να αποκατασταθεί η ισορροπία στον διάλογο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η Μελόνι αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι είχε καλή συνεργασία μαζί του, αλλά δέχθηκε κριτική και για αυτή την επιλογή.

Στο επίκεντρο και η οικονομία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας Istat, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 3,08%.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης και οικονομικά ερευνητικά ινστιτούτα εκτιμούν ότι ο δείκτης βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο του 3%.