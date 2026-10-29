Γερμανία: Συνελήφθησαν «Έλληνες διπλωμάτες» από το Ιράκ

Παρίσταναν τους Έλληνες, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν τον γερμανικό έλεγχο. Δύο Ιρακινοί προσποιήθηκαν τους Έλληνες διπλωμάτες, έχοντας «εκδόσει» πλαστά διαβατήρια. Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, οι δυο άντρες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, κατά την άφιξή τους από την Ναμίμπια.

Οι δύο 28χρονοι είχαν πλαστογραφήσει με επαγγελματικό τρόπο τα διαβατήριά τους. Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, τελικός προορισμός των συλληφθέντων ήταν η Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας, παρουσίασαν τα ελληνικά διαβατήρια και ισχυρίστηκαν ότι εργάζονται ως διπλωμάτες, όπως αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, στα έγγραφα τους εντοπίστηκαν κάποιες παρατυπίες. Οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας παρενέβησαν και εξέτασαν τα διαβατήρια, διαπιστώνοντας ότι ήταν πλαστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι άντρες πέρασαν από τη διαδικασία της ανάκρισης και ύστερα από την πίεση των γερμανικών αρχών ομολόγησαν ότι είναι Ιρακινοί υπήκοοι. Οι δύο 28χρονοι υπέβαλαν αίτημα ασύλου, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία. Εν αναμονή της απόφασης, οι άντρες μεταφέρθηκαν σε χώρο του αεροδρομίου.