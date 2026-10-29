Αλβανία: Βουλευτές ανάβουν καπνογόνα στην Βουλή

Ένταση ξέσπασε στη Βουλή της Αλβανίας, εν μέσω των πολλαπλών και έντονων διαδηλώσεων που σημειώνονται στην χώρα τον τελευταίο καιρό.

Βουλευτές της αντοπολίτευσης άναψαν καπνογόνα μέσα στην Βουλή διακόπτωντας την συνεδρίαση. Επίσης κρατούσαν φωτογραφίες φοιτητών-διαδηλωτών που έχουν τραυματιστεί φωνάζοντας και δείχνοντάς τις εικόνες στον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Παράλληλα βουλευτές – μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος απέκλεισαν το βήμα της Ολομέλειας, την ώρα που διεξαγόταν ψηφοφορία για νομοσχέδιο σχετικό με την Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του κόμματος, Σαλί Μπερίσα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πλειοψηφία από το βήμα, λέγοντας :

«Αυτοί είναι εγκληματίες και τους αξίζουν να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους».