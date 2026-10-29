Ιταλία: Αποκολλήθηκε τμήμα γέφυρας και έπεσε πάνω σε αμάξι

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Σαλέρνο-Αβελίνο, κοντά στον κόμβο του Μπαρονίσι.

Ένα βαρύ όχημα που μετέφερε έναν εκσκαφέα προσέκρουσε βίαια στην υπερκείμενη γέφυρα στο πάνω μέρος κατά την πορεία του.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήμα της γέφυρας αποκολλήθηκε και προσγειώθηκε στο οδόστρωμα από κάτω, χτυπώντας ένα αμάξι που περνούσε εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα πό θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ αναφέρουν ότι άμεση ήταν η επέμβαση των σωστικών συνεργείων, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας, των διασωστών του 118 και των ανδρών της Πολιτικής Προστασίας του Πελετσάνο.