Τα βλέμματα συγκέντρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής της APEC στην Κίνα, όταν οι κάμερες τον κατέγραψαν με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ.

Την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος απευθυνόταν στους ηγέτες των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, ο Αμερικανός πρόεδρος χαμήλωσε το κεφάλι και έμεινε ακίνητος για αρκετή ώρα, προκαλώντας σχόλια για το ενδεχόμενο να είχε αποκοιμηθεί.

Στην ίδια αίθουσα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι ηγέτες που παρακολουθούσαν τις εργασίες της συνόδου.

Τα πλάνα που προκάλεσαν σχόλια

Η εικόνα του Τραμπ με τα μάτια κλειστά έγινε αντικείμενο σχολιασμού, με χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναρωτιούνται αν ο Αμερικανός πρόεδρος αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας.