Μια χαριτωμένη οικογενειακή στιγμή έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του Έλον Μασκ στη Σενζέν της Κίνας. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX αποκάλυψε ότι ο έξι ετών γιος του, X Æ A-Xii, λατρεύει τη χώρα, καθώς εκεί κατασκευάζονται σχεδόν όλα τα παιχνίδια του.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρεν Χονγκμπίν, πρόεδρο του China Council for the Promotion of International Trade, ο Μασκ δήλωσε μεγάλος θαυμαστής της Κίνας και της τεχνολογίας της. Στη συνέχεια, γύρισε προς τον γιο του και τον ρώτησε αν αγαπά την Κίνα.

«Ναι», απάντησε αμέσως το παιδί, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Ο δισεκατομμυριούχος συνέχισε εξηγώντας ότι η Κίνα κατασκευάζει σχεδόν τα πάντα, χαρακτηρίζοντάς την «παράδεισο παιχνιδιών», αφού εκεί παράγονται και τα παιχνίδια του γιου του.

Η πρώτη δημόσια επίσκεψη του Μασκ στη Σενζέν

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται στην κινεζική τεχνολογική μητρόπολη στο πλαίσιο αμερικανικής επιχειρηματικής αποστολής, η οποία συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη σύνοδο κορυφής της APEC.

Παρότι έχει επισκεφθεί αρκετές φορές πόλεις όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο, αυτή είναι η πρώτη δημόσια επίσκεψή του στη Σενζέν.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο μικρός X τραβά τα βλέμματα στην Κίνα. Τον περασμένο Μάιο, κατά την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, είχε εμφανιστεί δίπλα στον πατέρα του φορώντας μεταξωτό σακάκι κινεζικού στιλ και κρατώντας τσάντα με σχέδιο τίγρης.

Οι εικόνες του έγιναν viral, ενώ τόσο το σακάκι όσο και η τσάντα έγιναν ανάρπαστα στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πηγή βίντεο: Χ/iam_smx