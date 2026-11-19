Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένας 56χρονος άνδρας πυροβόλησε εναντίον δύο ένστολων μέσα από την πόρτα του διαμερίσματός του.

Πηγή βίντεο/Instagram/BreakingNewsNoFilter

Το βίντεο από την κάμερα σώματος ενός εκ των ένστολων καταγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση. Οι υπάλληλοι είχαν μεταβεί στο κτίριο για να ελέγξουν την κατάσταση του 56χρονου. Όταν επιχείρησαν να ανοίξουν την κλειδωμένη πόρτα με ειδικό υδραυλικό εργαλείο, δέχθηκαν πυροβολισμούς από το εσωτερικό.

Οι σφαίρες διαπέρασαν την πόρτα, τραυματίζοντας έναν άνδρα στο χέρι και μία γυναίκα στους γλουτούς. Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους ένστολους να φωνάζει «πυροβολισμοί», ενώ οι υπόλοιποι απομακρύνονται για να καλυφθούν.

Η επέμβαση της SWAT και ο θάνατος του 56χρονου

Μετά την επίθεση, ο άνδρας παρέμεινε οχυρωμένος στο διαμέρισμά του, στον 25ο όροφο του 33ώροφου κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Νέας Υόρκης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SWAT.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, ο 56χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με το όπλο του, μετά την αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ο άνδρας αστυνομικός, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Συνάδελφοι και πολίτες τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα.

Πηγή βίντεο: Χ/ABC

Ο 56χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές από το 1986, με συλλήψεις για υποθέσεις βιασμού, επίθεσης, επηρεασμού μάρτυρα και παράνομης οπλοκατοχής. Το 2001 είχε επίσης συλληφθεί στη Φλόριντα βάσει εντάλματος για συνωμοσία με σκοπό τη συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα.