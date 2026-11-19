Σε τροχιά μείωσης της διάρκειας των προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, από τα τέσσερα στα τρία έτη, βρίσκεται η Τουρκία. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), Ερόλ Οζβάρ, η μεγάλη διάρκεια φοίτησης συμβάλλει στην υπογεννητικότητα, μεταθέτει χρονικά τον γάμο και καθυστερεί την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Μιλώντας στο δίκτυο CNN Türk, ο κ. Οζβάρ προειδοποίησε πως ο πληθυσμός της χώρας παρουσιάζει πτωτική τάση και τα ποσοστά γονιμότητας υποχωρούν, τονίζοντας ότι το δημογραφικό ζήτημα στην Τουρκία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι άνθρωποι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του YÖK, τα τουρκικά πανεπιστήμια προετοιμάζονται εδώ και έναν χρόνο για αυτή τη μεταρρύθμιση. Ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολικό το συνολικό διάστημα των 16 ετών εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι αν προστεθούν η στρατιωτική θητεία, η πρακτική άσκηση και ο χρόνος αναζήτησης δουλειάς, ένας άνδρας απόφοιτος ξεκινά την επαγγελματική του πορεία στην ηλικία των 26 ή 27 ετών.

Παράλληλα, ο Ερόλ Οζβάρ ζήτησε τον περιορισμό του αριθμού των μαθημάτων και τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου τους, σημειώνοντας τη μεγάλη διαφορά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς στα τουρκικά προπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται 60 μαθήματα έναντι 20 έως 25 στην Ευρώπη. Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα στις πρυτανικές αρχές να υλοποιήσουν τις αλλαγές και να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία.