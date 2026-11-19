Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ καταγράφηκε στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έπιασε από το χέρι τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει να ανέβει στην κυλιόμενη σκάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών και δεν πέρασε απαρατήρητο από τις κάμερες. Στο βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να απλώνει το χέρι του προς τον Σι Τζινπίνγκ και να τον κρατά, βοηθώντας τον στην κυλιόμενη σκάλα.

Τα θερμά λόγια του Τραμπ για τον Κινέζο πρόεδρο

Μετά τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Σι Τζινπίνγκ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σχέση που έχουν αναπτύξει.

«Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά την επαφή των δύο ηγετών στη Σενζέν, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια φιλία που, όπως είπε, γίνεται όλο και πιο στενή.

Πηγή Βίντεο: X – Insider Paper