Μιάμιση ώρα διήρκεσε η ιστορική πρώτη τριμερής Σι, Τραμπ και Πούτιν στη Σενζέν. Στην καλή συνεννόηση που απαιτείται να έχουν ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία στάθηκε ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανάγκη αποπυρηνικοποίησης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στη μείωση των πυρηνικών όπλων, αναγνωρίζοντας πως είναι δύσκολη η επίτευξή της, ενώ επιτέθηκε στους παγκόσμιους ηγέτες που αρνούνται να διατηρήσουν διαύλους επικοινωνίας με Ρωσία και Κίνα.

«Γιάλτα Νο2 ;» Η απάντηση Πούτιν.

Ένα χαρακτηριστικό παρασκήνιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης κορυφής στη Σενζέν, όταν ο ανταποκριτής της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, απευθύνθηκε προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ρωτώντας τον: «Μοιάζει αυτό με Γιάλτα 2;» Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού μέσου ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έγνεψε καταφατικά.