Την πρόθεσή της να στηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, εξέφρασε η επικεφαλής των Γάλλων Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ. Η κίνηση αυτή της Τοντελιέ, η οποία καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια του κεντροαριστερού Ραφαέλ Γκλυκσμάν να συσπειρώσει τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Μιλώντας αργά το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση France 2, η Τοντελιέ υπογράμμισε πως η δυναμική της προεκλογικής εκστρατείας του Μελανσόν είναι αδιαμφισβήτητη, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της είναι έτοιμοι να εργαστούν για τη συγκρότηση μιας συμμαχίας γύρω από το πρόσωπό του. Όπως διευκρίνισε, εφόσον η Ανυπότακτη Γαλλία επιθυμεί να χτίσει μια κοινή πορεία για μια προεδρική πλειοψηφία όπου όλοι θα έχουν τη θέση τους, τότε ανοίγεται ένας εφικτός δρόμος συνεργασίας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, εκτίμησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Μελανσόν θα μπορούσε να επικρατήσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027 απέναντι στην ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δίνουν σταθερά το προβάδισμα στη Λεπέν σε μια τέτοια αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, άσκησε δριμεία κριτική στην απόφαση της Τοντελιέ, κάνοντας λόγο για «συνθηκολόγηση». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε πως η αποχώρησή της υπέρ του Μελανσόν σηματοδοτεί το τέλος πέντε δεκαετιών του γαλλικού οικολογικού κινήματος, το οποίο στηριζόταν διαχρονικά στις αξίες της Ευρώπης και της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η εκλογική επιρροή της Τοντελιέ στον πρώτο γύρο κυμαίνεται μόλις μεταξύ 2% και 4%, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα ακολουθήσουν όλοι οι ψηφοφόροι της τη γραμμή στήριξης προς τον Μελανσόν. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία προγραμματίζεται για τις 18 Απριλίου του επόμενου έτους, με τον δεύτερο γύρο να αναμένεται τον Μάιο.