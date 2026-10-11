Τραμπ: Ανακοίνωσε «ενεργειακή εκεχειρία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που περιέγραψε ως μία “ ενεργειακή εκεχειρία”.

Ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι η ενεργειακή εκεχειρία τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Κίεβο ή την Μόσχα.

– Ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ενημερωθεί, αλλά, αν ισχύει, είναι έτοιμος να την αποδεχθεί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι δεν είναι ενημερωμένος για ενεργειακή εκεχειρία με την Ρωσία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία να συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, που δημοσιεύει τις δηλώσεις του στο Χ.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι σύμφωνα με την ίδια πηγή.