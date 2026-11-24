Ένα ισχυρό κύμα χαλαζόπτωσης έπληξε περιοχή του Τέξας, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά το τοπίο σε ένα λευκό, παγωμένο σκηνικό. Η απότομη αλλαγή του καιρού αιφνιδίασε τους κατοίκους, καθώς η χαλαζόπτωση ξεκίνησε ενώ ο ουρανός ήταν αρχικά καθαρός.

Οι εικόνες δείχνουν το χαλάζι να πέφτει με ένταση και να καλύπτει γρήγορα το έδαφος, δημιουργώντας την εντύπωση ότι έχει πέσει χιόνι.

Η ξαφνική μεταβολή των καιρικών συνθηκών προκάλεσε εντυπωσιακές εικόνες, με το λευκό στρώμα να απλώνεται σε δρόμους και ανοιχτούς χώρους.

Το Τέξας είναι μια πολιτεία που αντιμετωπίζει συχνά έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία άλλαξε το σκηνικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή που ξεχωρίζει.