Τραγωδία στην Ισπανία: Μήνυμα στήριξης από την ΕΕ

Στο πλευρό της Ισπανίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή του Τολέδο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα θύματα και δήλωσαν έτοιμοι να συνδράμουν τις ισπανικές αρχές.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Τα μηνύματα των Ευρωπαίων αξιωματούχων

Τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους συγγενείς των νεκρών και σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο, ευχαριστώντας τις ομάδες έκτακτης ανάγκης για τις προσπάθειές τους.

«Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών

Την ώρα που η Ισπανία μετρά τις συνέπειες της σιδηροδρομικής τραγωδίας, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι απαιτείται χρόνος για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Παράλληλα, η ΕΕ δηλώνει διαθέσιμη να προσφέρει βοήθεια, εφόσον ζητηθεί από τις ισπανικές αρχές.