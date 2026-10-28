Ισπανία: Πολύνεκρο δυστύχημα μετά από σύγκρουση τρένων στο Τολέδο. Εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου

Αναφορές κάνουν για δεκάδες νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στο Τολέδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8:54 π.μ. στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης. Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ορισμένα έπεσαν σε πρανές, ενώ στην περιοχή επιχειρεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, υγειονομικού προσωπικού, της Πολιτοφυλακής και της Πολιτικής Προστασίας.

Η Adif έχει αναστείλει την κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας. Η κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησε το Εδαφικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ζήτησε τη συνδρομή της UME.

Τα αίτια εξακολουθούν να διερευνώνται. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό ανθρώπινο λάθος κατά τη διάρκεια προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης ως αρχική υπόθεση, όμως δεν υπάρχει ακόμη επίσημο συμπέρασμα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το πρόγραμμά του και δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.