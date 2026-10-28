Ισραήλ: Ανατροπή στην καταμέτρηση, μπροστά ο Νετανιάχου

Προβάδισμα για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνουν τα νεότερα στοιχεία από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, μετά την καταμέτρηση του 50,1% των ψήφων. Η συμμαχία του απερχόμενου πρωθυπουργού περνά μπροστά, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που έδειχναν αμφίρροπη μάχη με την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, το δεξιό Λικούντ και οι σύμμαχοί του συγκεντρώνουν 56 έδρες στην Κνεσέτ, η οποία αριθμεί συνολικά 120 μέλη. Η συμμαχία της αντιπολίτευσης εμφανίζεται με 49 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα υπολογίζεται ότι εξασφαλίζουν 15.

Η μάχη για τις 61 έδρες

Παρά το προβάδισμα, ο Νετανιάχου απέχει ακόμη από την αυτοδυναμία. Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες, αριθμός που δεν συγκεντρώνει προς το παρόν κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα.

Τα μερικά αποτελέσματα δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να μεταβληθούν όσο προχωρά η καταμέτρηση. Άλλωστε, τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο των καλπών έδειχναν σχεδόν ισοδύναμες τις δύο παρατάξεις.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων

Η τελική κατανομή των εδρών θα καθορίσει τις επόμενες πολιτικές κινήσεις. Εφόσον δεν προκύψει καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τα μικρότερα κόμματα και οι πιθανές συνεργασίες θα αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, ενώ το Ισραήλ ενδέχεται να εισέλθει σε εβδομάδες διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το ερώτημα παραμένει αν ο Νετανιάχου θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη ή αν η αντιπολίτευση θα βρει τον τρόπο να ανατρέψει τους συσχετισμούς.