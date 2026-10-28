Αντιδράσεις για 3χρονο «μπαλαδόρο»

Ένα απίστευτο περιστατικό σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα των ΗΠΑ έγινε viral, με πρωταγωνιστή έναν τρίχρονο που φέρεται να πέτυχε 10 γκολ μέσα σε μόλις 12 λεπτά!

Ο μικρός Νεβάδα ξεχώρισε για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, όμως η παρουσία του προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι γονείς του, το παιδί απομακρυνόταν επανειλημμένα από το παιχνίδι, επειδή ήταν πολύ καλό και κρατούσε συχνά την μπάλα στην κατοχή του.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, με τους γονείς των παιδιών να διαφωνούν για όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάσταση έφτασε μέχρι την κλήση της αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο προπονητής φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχαν προβλήματα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας αναφορά και σε σπρωξίματα μεταξύ των παιδιών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν προχώρησαν σε συλλήψεις, καθώς αντιμετώπισαν το περιστατικό ως διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι στάθηκαν στο ταλέντο του μικρού ποδοσφαιριστή και άλλοι στο κατά πόσο οι γονείς και οι προπονητές μπορούν να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό ακόμη και σε έναν αγώνα τόσο μικρών παιδιών.