Βελιγράδι: Επίθεση με μαχαίρι έξω από την ισραηλινή πρεσβεία

Η Σερβική αστυνομία ανακοίνωσε ότι άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε φρουρό έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι και έπεσε νεκρός λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς δήλωσε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση», ενώ το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής αναβαθμίστηκε στο υψηλότερο και ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία σε κομβικά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες «ένας ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής, φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”, επιτέθηκε σε μέλος της Χωροφυλακής με δύο μαχαίρια». Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός «εξουδετέρωσε» τον δράστη σε κατάσταση αυτοάμυνας και τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Ντάτσιτς ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας παρακολουθούσαν τον δράστη, τον οποίο χαρακτήρισε υποστηρικτή της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Όπως είπε, ο δράστης διατηρούσε στον λογαριασμό του στο Instagram τη μαύρη σημαία της οργάνωσης, ως ένδειξη υποστήριξης προς αυτήν.