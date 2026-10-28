Προβάδισμα Νετανιάχου χωρίς αυτοδυναμία

Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η επόμενη ημέρα των εκλογών στο Ισραήλ. Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 54 έδρες, ενώ η αντίπαλη πλευρά εξασφαλίζει 47, χωρίς κανένα από τα δύο στρατόπεδα να πλησιάζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την αυτοδυναμία.

Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μακρών διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα μικρότερα κόμματα, καθώς η στήριξή τους μπορεί να κρίνει ποιος θα αναλάβει τελικά την πρωθυπουργία.

Την ίδια ώρα, επανέρχεται το ερώτημα μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ως πιθανής διεξόδου από το αδιέξοδο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν οι πολιτικές δυνάμεις θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μια τέτοια λύση.

Σύμφωνα με το πολιτικό προηγούμενο που συζητείται στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου είχε χρειαστεί στο παρελθόν 58 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί και πάλι δύσκολη, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα.

Από το Τελ Αβίβ, ο Ιωνάθαν Ιατρού μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.