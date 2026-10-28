Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων- Έκκληση για αίμα

Βαρύς είναι ο απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, με τουλάχιστον 64 νεκρούς και 80 τραυματίες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, προκαλώντας εκτροχιασμούς και σκηνές χάους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, στον νότο της χώρας. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην περιοχή, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Βλάβη στη σηματοδότηση στο επίκεντρο

Σύμφωνα με πληροφορίες συρμός της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, έπειτα από εντολή της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Adif, λόγω προβλήματος στη σηματοδότηση.

Στη συνέχεια, το τρένο της Renfe συγκρούστηκε μαζί του. Η πρόσκρουση οδήγησε στον εκτροχιασμό συρμών και από τις δύο αμαξοστοιχίες. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η εικόνα στο σημείο περιγράφηκε ως εφιαλτική από τον δήμαρχο της κοντινής πόλης Λος Γεμπένες, Χεσούς Πέρες Μαρτίν. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ σοβαρά τραύματα και ακρωτηριασμούς.

Μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας

Επιβάτιδα του τρένου της Iryo περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER ότι η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε εκτινάχθηκε προς τα εμπρός. Αρχικά, όπως είπε, πίστεψε ότι ο συρμός είχε πραγματοποιήσει απότομη στάση.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε αντιληπτή όταν είδε τραυματισμένους επιβάτες και της ζητήθηκε να εγκαταλείψει το τρένο. Αφού κατέβηκε από ένα ανάχωμα για να φτάσει σε ασφαλές σημείο, αντίκρισε βαγόνι στις φλόγες και τμήμα συρμού να κρέμεται στην πλαγιά.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, αστυνομικοί και ελικόπτερο διάσωσης. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν περίπου 20 λεπτά μετά το δυστύχημα.

Έκκληση για αίμα και κινητοποίηση της ΕΕ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της περιφέρειας Καστίλη-Λα Μάντσα, Εστέρ Παντίλα, στο τρένο της Iryo επέβαιναν 147 άνθρωποι και στο τρένο της Renfe 397.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προσφέρουν αίμα για την κάλυψη των αναγκών των τραυματιών.

Τη συμπαράστασή της εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές.

Όπως υπογράμμισε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ ο αριθμός των θυμάτων και η κατάσταση των τραυματιών παραμένουν στο επίκεντρο της ενημέρωσης.