Τραγωδία στην Αίγυπτο καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε βυτιοφόρο το οποίο κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτιοφόρο, ανετράπησε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της Γκίζας στο Κάιρο. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα οχήματα, με αποτέλσμα 30 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και ακόμη 15 να τραυματιστούν.

Πηγή βίντεο: X Restitutor Orientis 🇱🇮