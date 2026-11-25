Νέα μέτρα για την προστασία του εναέριου χώρου της προωθεί η Πολωνία, σχεδιάζοντας τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου και θα καλύπτει μια περιοχή από μερικές δεκάδες χιλιόμετρα κατά μήκος των συνόρων.

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας, Τσέζαρι Τόμτσικ, επισημαίνοντας ότι η νέα ζώνη θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τις πολωνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στόχος είναι ο ταχύτερος εντοπισμός ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που ενδέχεται να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο, αλλά και η δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιων απειλών.

Στο τραπέζι και η κατάρριψη πυραύλων

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της Πολωνίας, μετά και την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ Kh-101 στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας.

Το περιστατικό πυροδότησε συζητήσεις για το ενδεχόμενο η Πολωνία να ζητήσει από το ΝΑΤΟ άδεια για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων και drones ακόμη και μέσα στον ουκρανικό εναέριο χώρο, εφόσον κατευθύνονται προς τα πολωνικά σύνορα.

Ωστόσο, ο Τόμτσικ διέψευσε ότι υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά το ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζει μια τέτοια επιλογή, καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές.

Κάλεσμα και προς τις γειτονικές χώρες

Ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα πρέπει να εξετάσουν την υιοθέτηση ανάλογων μέτρων προστασίας.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε απόφαση για επέμβαση εναντίον ρωσικών πυραύλων ή drones στον ουκρανικό εναέριο χώρο μπορεί να ληφθεί μόνο συλλογικά από το ΝΑΤΟ και όχι μονομερώς από ένα κράτος-μέλος.

Η Βαρσοβία προχωρά έτσι σε πρόσθετη θωράκιση των συνόρων της, με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τον κίνδυνο επέκτασης των στρατιωτικών απειλών στην ευρύτερη περιοχή.