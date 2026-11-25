Βραβείο για την δουλειά της θα λάβει η Έλεν Μιλόζνικ, η ενδυματολόγος της “Οδύσσειας” του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ειδικότερα, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council – BFC) ανακοίνωσε ότι η Αμερικανίδα σχεδιάστρια κοστουμιών θα λάβει το βραβείο «Ενδυματολόγος της Χρονιάς» (Costume Designer of the Year) στα πλαίσια της τελετής απονομής των διακρίσεών του 2026.

Η Μιρόζνικ θα βραβευτεί για το έργο της στην ταινία «Η Οδύσσεια» (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν, για την οποία φαίνεται να δημιούργησε περισσότερα από 5.300 ειδικά κατασκευασμένα κοστούμια.

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε τελετή απονομής των βραβείων του BFC που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.