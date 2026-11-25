Ξανά στο εδώλιο θα βρεθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, για την υπόθεση της φερόμενης απόπειρας δωροδοκίας μάρτυρα στη λιβυκή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2007.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο πλημμελειοδικείο του Παρισιού από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027. Μαζί με το ζευγάρι θα δικαστούν και άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η Μιμί Μαρσάν, γνωστή στη Γαλλία ως «βασίλισσα των παπαράτσι».

Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη απάτης από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για απόκρυψη δωροδοκίας μάρτυρα. Η Μιμί Μαρσάν κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για εξαγορά μάρτυρα και σύσταση εγκληματικής οργάνωση, με σκοπό και την προετοιμασία πράξεων δωροδοκίας αλλοδαπών δικαστικών λειτουργών.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 150.000 ευρώ.

Η ανάκληση των καταθέσεων του Ζιάντ Τακεντίν

Η νέα δικαστική υπόθεση συνδέεται με την έρευνα για την πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί το 2007 από το καθεστώς του τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ήταν ο Γαλλο-Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακεντίν, ο οποίος είχε υποστηρίξει το 2016 ότι μετέφερε έως και πέντε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, προερχόμενα από τη Λιβύη, στον Νικολά Σαρκοζί και στον τότε διευθυντή του προεδρικού του γραφείου, κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2020 ο επιχειρηματίας ανακάλεσε αιφνιδιαστικά τις επιβαρυντικές δηλώσεις του, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προτού επανέλθει στην αρχική του εκδοχή. Ο Τακεντίν, ο οποίος είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, πέθανε στον Λίβανο το 2025.

Η ξαφνική αλλαγή στη στάση του προκάλεσε υποψίες ότι επιχειρήθηκε η εξαγορά της σιωπής του, με τις έρευνες να στρέφονται προς τον πρώην πρόεδρο, τη σύζυγό του και τη Μιμί Μαρσάν. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το σχέδιο φέρεται να αποσκοπούσε στην απόσυρση των επιβαρυντικών καταθέσεων του επιχειρηματία, με τον Σαρκοζί και την Κάρλα Μπρούνι να αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Κάρλα Μπρούνι φέρεται επίσης να είχε ζητήσει, στα τέλη του 2019, τη δημιουργία παράνομης τηλεφωνικής γραμμής, προκειμένου να επικοινωνεί με τη Μιμί Μαρσάν για την υπόθεση Τακεντίν.

Οι προηγούμενες καταδίκες του Σαρκοζί

Η νέα δίκη έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες δικαστικές περιπέτειες του πρώην Γάλλου προέδρου. Για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε πέντε χρόνια φυλάκισης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αποφυλακίστηκε έπειτα από 20 ημέρες, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε δύο ακόμη υποθέσεις. Η πρώτη αφορά την υπέρβαση των νόμιμων ορίων δαπανών στην αποτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του 2012 και η δεύτερη την απόπειρα εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης από δικαστή.

Στο μεταξύ, η Μιμί Μαρσάν είχε καταδικαστεί το προηγούμενο έτος σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή, για εκβιασμό τηλεοπτικής παρουσιάστριας, η οποία φοβόταν ότι θα δημοσιοποιούνταν φωτογραφίες της κόρης της, κατά την έξοδό της από αστυνομικό τμήμα.