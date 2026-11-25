Μια ασυνήθιστη τάση εξαπλώνεται σε πόλεις των ΗΠΑ, με κατοίκους να συναντιούνται σε δημόσιους χώρους για να επιχειρήσουν συμβολικά να μετακινήσουν γνωστά μνημεία.

Από το Σικάγο έως την Ουάσινγκτον, οι συμμετέχοντες δεν περιμένουν ότι θα αλλάξουν θέση σε κατασκευές πολλών τόνων, όμως επιδιώκουν μια κοινή εμπειρία με χιούμορ και συλλογικό χαρακτήρα.

Μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στην αρχή αυτής της ιδέας, περιγράφει συγκεντρώσεις αγνώστων γύρω από σταθερά, ογκώδη τοπόσημα. Κανένα από τα μνημεία δεν μετακινήθηκε, ωστόσο η συμμετοχή αποτέλεσε το βασικό ζητούμενο των δράσεων.

Η αρχή με το Cloud Gate στο Σικάγο

Η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στο Cloud Gate του Millennium Park στο Σικάγο. Το έργο, γνωστό διεθνώς ως The Bean, είναι ένα δημόσιο γλυπτό βάρους 110 τόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν σε ανώνυμα φυλλάδια που κυκλοφόρησαν τόσο με φυσική παρουσία όσο και στο διαδίκτυο. Οι διοργανωτές παρουσίαζαν την προσπάθεια ως αναγκαία για την αποκάλυψη μιας υποτιθέμενης κρυφής εισόδου στο γλυπτό.

Μία εβδομάδα μετά τη δράση στο Σικάγο, η ιδέα μεταφέρθηκε στο Σαιντ Λούις του Μιζούρι. Εκεί, οι συμμετέχοντες επέλεξαν ως στόχο το Gateway Arch, την αψίδα ύψους 630 ποδιών, δηλαδή περίπου 192 μέτρων, η οποία είναι πολύ βαρύτερη από το Cloud Gate.

Πηγή Βίντεο: X – Mo.of.everything