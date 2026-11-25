Νέα εμπορική αντιπαράθεση ανοίγει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα από 14 βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Στη λίστα βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Οι επιπλέον επιβαρύνσεις ενδέχεται να φτάσουν το 20% για ορισμένα κινεζικά προϊόντα.

Την πρόταση ανακοίνωσε το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR), μετά από έρευνα οκτώ μηνών βάσει του Άρθρου 301 του αμερικανικού εμπορικού νόμου του 1974. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες χώρες επιδοτούν τις βιομηχανίες τους, με τρόπο που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και ενισχύει τη βιομηχανική υπερπαραγωγή.

Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, οι προτεινόμενοι δασμοί αφορούν το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Οι νέοι συντελεστές αναμένεται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Πριν από την εφαρμογή τους προβλέπεται περίοδος ενός μήνα, ώστε επιχειρήσεις και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους.

Για τα ευρωπαϊκά και τα ιαπωνικά προϊόντα, η πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα ανεβάσει τους δασμούς από το 10% στο 15%.

Η αντίδραση των Βρυξελλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητεί έντονα τη νομιμότητα των νέων μέτρων. Εκπρόσωπός της, ο Όλοφ Τζιλ, απέρριψε την αμερικανική επιχειρηματολογία περί παράνομων επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη είναι από τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη βιομηχανική υπερπαραγωγή, κυρίως από την Κίνα.

Οι Βρυξέλλες εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία κοινής δράσης με την Ουάσινγκτον. Παραμένει, παράλληλα, ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα επηρεαστεί η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ του Ιουλίου 2025.

Ξεχωριστοί δασμοί και στη Βραζιλία

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 10% σε βραζιλιάνικα προϊόντα, επικαλούμενη ζητήματα που αφορούν τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η νέα στρατηγική της Ουάσινγκτον συνδέεται και με την προσπάθεια επαναφοράς δασμών που είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στις αρχές του 2026. Αυτή τη φορά, η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση, τον νόμο του 1974.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τους βασικούς εταίρους τους, καθώς οι νέες προτάσεις πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία διαβούλευσης και να δοκιμαστούν ως προς τη νομιμότητά τους.