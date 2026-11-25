Συναγερμός σήμανε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, όταν υπήρξε ένα συμβάν κυβερνοσφάλειας το οποίο οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο τμήμα των συστημάτων της υπηρεσίας. Προληπτικά τέθηκαν εκτός σύνδεσης ορισμένα συστήματα από το δίκτυο καταπολέμησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται με το FBI, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας υποδομών καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση η έκταση και ο αντίκτυπος του συμβάντος.