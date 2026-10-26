Τραμπ χωρίς Νόμπελ Ειρήνης: Απειλές κατά της Νορβηγίας

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στο Μίσιγκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, έριξε «πυρά» κατά της Νορβηγίας, χαρακτηρίζοντας με χυδαίο τρόπο τη σκανδιναβική χώρα. Επισήμανε ότι οι Νορβηγοί μετανάστες δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την οργή του Τραμπ προκάλεσε το γεγονός ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία εδρεύει στο Όσλο, δεν του απένειμε ούτε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, μια παράλειψη που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει στο πρόσφατο παρελθόν ως «ανεξίτηλο στίγμα» για τη χώρα.

Από το βήμα της συγκέντρωσης στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, ενώ θα καλωσόριζε μετανάστες από άλλες περιοχές, θα εξαιρούσε τους Νορβηγούς πολίτες. Δεν διαχώρισε την προσωπική πικρία του από την κρατική πολιτική των ΗΠΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν πήρα το Βραβείο Νόμπελ (…) Επομένως δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία».

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε ξανά μία από τις ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες εκφράσεις του, όπως είχε συμβεί και στις περιπτώσεις της Αϊτή, της Λιβύης, της Σομαλίας και της Υεμένης. «Η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα-απόπατος, πραγματικά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παρά την δριμύτητα της λεκτικής επίθεσης, διπλωματικές πηγές στην Ουάσιγκτον υπογραμμίζουν ότι δεν έχει σχεδιαστεί επίσημη αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της Νορβηγίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δηλώσεις φαίνεται να έγιναν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση.

Η αντίδραση της Νορβηγίας

Η απάντηση της Νορβηγίας ήταν άμεση. Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, μίλησε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK και υπενθύμισε στον Αμερικανό πρόεδρο τον τρόπο λειτουργίας των βραβείων Νόμπελ. «Γνωρίζει πολύ καλά ότι η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητη. Τους το έχουμε υπενθυμίσει αυτό, αν αναρωτιέται κανείς, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει».

Από την πλευρά της, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.