Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι

Βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς το Ριάντ από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η συμμαχία, που συμμετέχει στον πόλεμο της Υεμένης στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω του εκπροσώπου της, Τούρκι αλ Μάλκι.

Η ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και κατέστρεψε τον βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την οργάνωση των Χούθι.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αντάρτες έχουν βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο το Ριάντ τις τελευταίες εβδομάδες. Ανάμεσα στους στόχους που έχουν απασχολήσει τις επιθέσεις τους βρίσκεται και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Ο ρόλος των Χούθι στον πόλεμο της Υεμένης

Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ανσαραλά, αποτελούν το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών που πρόσκειται στο Ιράν. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία έχει επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης, υποστηρίζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τούρκι αλ Μάλκι χαρακτήρισε την οργάνωση «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», αποδίδοντάς της την εκτόξευση του πυραύλου προς το Ριάντ.