Πρίγκιπας Τζόρτζ: Πίσω στο σπίτι του για τις πρώτες διακοπές
Ένα διάλειμμα από το Κολέγιο Ίτον θα κάνει ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος θα περάσει ξανά χρόνο με την οικογένειά του, αφού ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του τριμήνου στο νέο του σχολείο.
Το μεγαλύτερο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ βρίσκεται πλέον στο Κολέγιο Ίτον και κατ’ επέκταση μακριά από το σπίτι του εδώ και έξι εβδομάδες.
Συγκεκριμένα ο πρίγκιπας, στις 8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τη φοίτησή του στο ιστορικό Κολέγιο Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις