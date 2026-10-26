Πρίγκιπας Τζόρτζ: Πίσω στο σπίτι του για τις πρώτες διακοπές

Ο πρίγκιπας Τζορτζ την πρώτη του μέρα στο Κολέγιο Ίτον

Ο πρίγκιπας Τζορτζ την πρώτη του μέρα στο Κολέγιο Ίτον ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @princeandprincessofwales- INSTAGRAM

Ένα διάλειμμα από το Κολέγιο Ίτον θα κάνει ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος θα περάσει ξανά χρόνο με την οικογένειά του, αφού ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του τριμήνου στο νέο του σχολείο.

Το μεγαλύτερο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ βρίσκεται πλέον στο Κολέγιο Ίτον και κατ’ επέκταση μακριά από το σπίτι του εδώ και έξι εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο πρίγκιπας, στις 8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τη φοίτησή του στο ιστορικό Κολέγιο Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.