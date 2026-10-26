Ιαπωνία: Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο πρώην πρωθυπουργός Γιασούο Φουκούντα

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιασούο Φουκούντα, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την πολιτική προσέγγισης και εξομάλυνσης των σχέσεων του Τόκιο με το Πεκίνο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από ανώτερο στέλεχος του συντηρητικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο Φουκούντα απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου.

Ο εκλιπών ανέλαβε τα ηνία της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2007, διαδεχόμενος τον Σίνζο Άμπε μετά την αιφνίδια λήξη της πρώτης, μονοετούς θητείας του τελευταίου.

Κατά τη διάρκεια της δικής του δωδεκάμηνης διακυβέρνησης, ο Φουκούντα έθεσε ως διπλωματική προτεραιότητα τη γεφύρωση του χάσματος με την Κίνα. Κορυφαία στιγμή της θητείας του υπήρξε η πρόσκληση προς τον τότε Κινέζο πρόεδρο, Χου Τζιντάο, ο οποίος τον Μάιο του 2008 έγινε ο πρώτος ηγέτης της Κίνας που επισκέφθηκε την Ιαπωνία έπειτα από μία δεκαετία. Η συνάντηση εκείνη επισφραγίστηκε με μια ιστορική κοινή δήλωση για τη συγκρότηση μιας «αμοιβαία επωφελούς σχέσης βασισμένης σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Η ραγδαία διολίσθηση της δημοτικότητάς του τον οδήγησε σε παραίτηση τον Σεπτέμβριο του 2008, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2012, αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική δράση.

Παρά ταύτα, ο Φουκούντα συνέχισε να ασκεί παρασκηνιακή διπλωματία κύρους. Το 2014, εν μέσω σοβαρής κρίσης στις σχέσεις Τόκιο-Πεκίνου λόγω εδαφικών διεκδικήσεων σε αμφισβητούμενα νησιά και ιστορικών εριών, ταξίδεψε στην Κίνα όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η παρέμβασή του αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την πραγματοποίηση της μετέπειτα κρίσιμης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Κινέζο ηγέτη και τον Σίνζο Άμπε, κατά τη δεύτερη πρωθυπουργία του τελευταίου.