Σαρώνει τη Βρετανία η καταιγίδα Boelo

Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη νοτιοδυτική Σκωτία, όταν έπεσε πάνω του δέντρο λόγω της καταιγίδας Boelo, που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, με κλειστούς δρόμους, ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και δεκάδες ματαιώσεις πτήσεων.

Προειδοποιήσεις για επικίνδυνους ανέμους

Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρούς ανέμους βρίσκεται σε ισχύ στη Σκωτία και σε τμήμα της βόρειας Αγγλίας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους από τα αντικείμενα και τα συντρίμμια που παρασύρονται από τους ανέμους, αλλά και από τα υψηλά κύματα στις παράκτιες περιοχές. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Προβλήματα σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στις μεταφορές στη Σκωτία. Πτώσεις δέντρων και καλωδίων, καθώς και πλημμύρες, έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο δρόμων και στην ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Τα προβλήματα έφτασαν μέχρι και τη Γλασκώβη, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες στις σιδηροδρομικές γραμμές ενός σταθμού, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις των επιβατών.

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

Η καταιγίδα έχει επηρεάσει και τις αεροπορικές μεταφορές, με δεκάδες πτήσεις να ματαιώνονται σε αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακυρώσεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια Λιντς-Μπράντφορντ της Αγγλίας, στο Μπέλφαστ και στο Τζορτζ Μπεστ της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και στα αεροδρόμια της Γλασκώβης, του Εδιμβούργου, του Ινβερνές και του Αμπερντίν στη Σκωτία.

Πηγή Βίντεο: Χ – Chris Costin, Noticiero El Salvador