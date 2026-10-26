Γερμανία: Ισχυροί άνεμοι έριξαν κρουαζιερόπλοιο σε φορτηγό πλοίο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στο λιμάνι στο Μπρέμερχαφεν της Γερμανίας, όταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων κρουαζιερόπλοιο έπεσε πάνω σε φορτηγό πλοίο.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο αναχωρούσε από το λιμάνι για το προγραμματισμένο ταξίδι του, σχεδόν τριών εβδομάδων. Ωστόσο, ο καιρός είχε άλλα σχέδια καθώς οι ισχυροί άνεμοι, παρά τις προσπάθειες, “έσπρωξαν” το κρουαζιερόπλοιο πάνω στο φορτηγό πλοίο.

Το κρουαζιερόπλοιο έγειρε προς το πλάι και “έφαγε” 10 μέτρα στο κύτος του φορτηγού πλοίου.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου καταγράφουν τις στιγμές με αγωνία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες από την σύγκρουση.