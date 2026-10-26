Στις φλόγες το ιστορικό καταφύγιο του Χίτλερ στις Άλπεις

Σε ψυχιατρικό ίδρυμα ο 33χρονος ύποπτος

Στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ στις Βαυαρικές Άλπεις, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος Γερμανός, ο οποίος, μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα για προσωρινή νοσηλεία. Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, στο περίφημο «Κέλσταϊνχαους», γνωστό ως «Φωλιά του Αετού», σε υψόμετρο περίπου 1.834 μέτρων.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το έργο τους δυσκόλεψαν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι, συνοδευόμενο από ισχυρούς ανέμους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να περιορίσουν τη φωτιά, ωστόσο δεν εισήλθαν στο κτίριο, καθώς υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο 33χρονος ύποπτος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και πυροσβέστες ενώ οδηγούσε κόκκινη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι αρχές τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον εξέτασε ψυχίατρος, ενώ αποφασίστηκε η προσωρινή νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό από πρόθεση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο. Το ενδεχόμενο πολιτικής σκοπιμότητας παραμένει υπό διερεύνηση, λόγω της ιστορικής σημασίας του κτιρίου.

Η ιστορία της “Φωλιάς του Αετού”

Η «Φωλιά του Αετού» κατασκευάστηκε την περίοδο 1937-1938 και προοριζόταν για τον Χίτλερ και υψηλόβαθμα στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος.

Η είσοδος της "Φωλιάς του Αετού" το 1945 AP Photo/Byron Rollins

Παρότι ο ίδιος ο Χίτλερ επισκεπτόταν σπάνια το κτίριο, αυτό συνδέθηκε με τη σκοτεινή περίοδο της ναζιστικής Γερμανίας. Από το 1952 λειτουργούσε ως εστιατόριο, ενώ φιλοξενούσε και έκθεση για την ιστορία του ναζισμού. Αποτελούσε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας περίπου 350.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

AP Photo/Geir Moulson

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, δήλωσε ότι ο χώρος δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκατάστασής του. Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και τα κίνητρα του συλληφθέντος συνεχίζονται.